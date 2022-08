Straßenbahn erfasst Fußgänger am späten Mittwochabend in der Dresdner Neustadt

Das Unglück ereignete sich kurz nach 22 Uhr an der Tramhaltestelle Anton-/Leipziger-Straße in der Dresdner Neustadt. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Dresdner Klinik gebracht. Nach SF-Informationen musste auch der Fahrer der Straßenbahn medizinisch behandelt werden. An der Unfallstelle waren auch Feuerwehrleute im Einsatz. Auch Rettungskräfte des Kriseninterventionsteams halfen vor Ort.