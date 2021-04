Straßenbahnen fahren wieder über den Hauptbahnhof

Nach eigenen Angaben liegen die LVB im Gleisbau an der zentralen Haltestelle im Plan. Hintergrund: Seit dem 22. März werden in der Goethestraße die Gleise auf der Richard-Wagner-Straße bis zum Willy-Brandt-Platz sowie an der Haltestelle Hauptbahnhof die Gleise an den Steigen C und D erneuert.