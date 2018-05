Springtime (NLD)

In "Springtime" erzählen die Niederländer Hendrick-Jan de Stuntman und Merel Kamp eine tragisch-komische Liebesgeschichte. Dabei machen sie lieber große Sprünge als viele Worte, denn ihre Figuren hängen an großen industriellen Federn und sorgen so für ein visuelles Spektakel.