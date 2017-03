Strecken für Straßenradmeisterschaften vorgestellt

Chemnitz – Für die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport vom 23. bis 25. Juni in Chemnitz haben die Organisatoren am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben.

Die Strecke für die Straßenrennen der Frauen und Männer wird dabei eine 19,5 Kilometer lange Runde durch das Chemnitzer Stadtgebiet sein. Vom Start- und Zielort Hartmannstraße führt der Kurs über den Kaßberg, Bernsdorf und Reichenhain in den Ortsteil Adelsberg und von dort aus über Gablenz zurück in die Innenstadt.

Zu den Meisterschaften wird die Crème de la Crème der deutschen Radrennfahrer am Start sein, so unter anderem Tony Martin, Andre Greipel oder Marcel Kittel.

Zuvor werden noch drei Einzelzeitfahren der Frauen, Männer und U23 auf einer anderen Strecke stattfinden, die von Chemnitz aus Richtung Norden Richtung Markersdorf und Altmittweida führen wird.

Für alle fünf Rennen müssen an dem Wochenende umfangreiche Sperrungen und Einschränkungen in den Straßenverkehr vorgenommen werden. Dies sei bei einem im Stadtgebiet durchgeführten Großereignis unumgänglich, so Bürgermeister Philipp Rochold. Man bemühe sich aber, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Für die Meisterschaften ist jetzt auch eine Internetseite freigeschaltet worden, die unter www.dm-rad2017.de erreichbar ist. Dort können sich auch jene melden, die sich als freiwillige Helfer – z.B. als Streckenposten oder Ordner – zur Verfügung stellen wollen.

Zu den Deutschen Radmeisterschaften soll auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für Jung und Alt veranstaltet werden. Unter anderem sollen Hobbyfahrer vor den Rennen die Gelegenheit haben, die Strecke in einer „Jedermann-Fahrradtour“ selbst abzufahren.