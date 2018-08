Streckenjubiläum bei der Weißeritztalbahn

Vom 1. bis 3. September fährt täglich ein Sonderzug um 10.45 Uhr ab Freital Hainsberg bis zum Kurort Kipsdorf und 16.54 Uhr ab Kipsdorf wieder talwärts. Zusätzlich fährt der Zug mit der Lokomotive VI K 99 713 an der Spitze um 13.40 Uhr von Kipsdorf bis Dippoldiswalde und von dort 14.35 zurück in den Kurort. Dort bietet die SDG Führungen durch den Lokschuppen und das Stellwerk an. Anmeldungen für die halbstündlich startenden Touren nimmt die SDG ab sofort telefonisch unter 035207/89 29 0 entgegen.

Passend zur herbstlichen Wandersaison hat der VVO alle Fahrplan- und Ticket-Informationen für eine Tagestour in die Region zusammengefasst. Die „Dresden-Osterzgebirge-Tour“ beginnt mit der Fahrt ab Dresden nach Freital-Hainsberg und führt dann mit der Weißeritztalbahn bis zum Kurort Kipsdorf.