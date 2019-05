Street Food Festival in Freiberg

Vom 17.05.2019 bis 19.05.2019 findet auf dem Obermarkt in Freiberg Europas größtes Street Food Festival statt.

Präsentiert werden Delikatessen aus aller Welt, auf die Hand und in den Mund. Erlebe den herrlichen Duft von exotischen Gewürzen und Frischgebackenem. Ein Duftwolkengemisch aus gebratenem Fleisch, frittierten Leckereien und süßen Versuchungen liegt in der Luft.In schöner Atmosphäre können an mehr als 70 liebevoll gestalteten Ständen hunderte exotische & frisch Vorort zubereitete Gerichte aus aller Welt probiert werden.

Eine Weltreise quer durch alle Länder und Kontinente.

Für die ganz kleinen Foodies gibt es ein großes Kinderland mit Wasserbällen, Trampoline und Kinderschminken.