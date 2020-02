Streetworker erhalten 5000 Euro Sachspende

Insgesamt 10 000 Euro Spendensumme

Die Streetworker beraten, betreuen, begleiten und vermittelt Hilfen an Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben oder deren Leben von individueller Beeinträchtigung geprägt ist. Lutz Wiederanders ist der Sachgebietsleiter und sehr glücklich.

"Die Sachen gehen allen zugute. Sowohl auf der Straße, als auch in den Kontakt- und Beratungsstellen. Wir haben uns über die Spende riesig gefreut. Großartig! Nochmal ein riesiges Dankeschön an alle Sponsoren.", so Wiederanders.

Die restlichen 5000 Euro der Spendengelder kommen im Verlauf des Jahres dem Projekt "Nightlife-Streetwork" zugute.