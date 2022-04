Streifendienst der Polizeidirektion Görlitz künftig mit Bodycams

Zudem sanken die Fallzahlen der Eigentumskriminalität in den Gemeinden an der Grenze zu Polen. Wurden 2020 noch knapp 3797 Fälle registriert, waren es im Vorjahr 3267 Fälle. In den Gemeinden entlang der tschechischen Grenze gingen die Fallzahlen um 82 Fälle zurück, was einem Minus von 10,4 Prozent entspricht. (dpa)