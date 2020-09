Streik im ÖPNV: Wenig Chaos, aber genervte Pendler

Der Streik hatte Sachsenweit nicht nur Auswirkungen auf den Schienenverkehr, sondern auch auf die Straßen. Gerade in den Großstädten waren am Dienstag deutlich mehr Autos unterwegs als sonst. Vom Streik nicht betroffen waren die S-Bahnen in Leipzig und Dresden sowie die Chemnitzer Citybahn. Allerdings waren die planmäßigen Verbindungen deutlich voller als üblich. Während der Streik in Chemnitz und Dresden bis in den Abend anhielt, rollten in Leipzig ab 12 Uhr wieder die ersten Bahnen und Busse. Allerdings wirbelte der Streik auch hier den Fahrplan noch stundenlang durcheinander.