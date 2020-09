Streik! In Sachsen stehen Bus und Bahnen still

Wer heute an der Bus- oder Bahnhaltestelle steht, wird enttäuscht. Seit 3 Uhr morgens streiken die Verkehrsbetriebe in Dresden, die Chemnitzer Verkehrs AG sowie die Verkehrsbetriebe in Leipzig und deren Tochterunternehmen. In Dresden rollen nur wenige Busse, die durch die Fahrer des Tochterunternehmens DVS gelenkt werden. Dem Aufruf an alle Tarifbeschäftigten der Dresdner Verkehrsbetriebe AG in den Warnstreik zu treten, sollen im Verlauf des Tages nach Angaben von ver.di mehr als 900 Beteiligte in Dresden folgen. Bis 20 Uhr wollen sie ihre Arbeit niederlegen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen, denn die Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) ist nicht gewillt, über