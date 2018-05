Streik seit 5 Jahren

Leipzig – Auch nach 5 Jahren gehen die Streiks beim Versandriesen Amazon weiter. Trotz positiver Veränderungen hinsichtlich des Stundenlohns und des Weihnachtsgeldes will ver.di und die Beschäftigten weiter streiken bis das große Ziel: Tarifvertrag erreicht ist.

Seit 5 Jahren streiken die Angestellten für die Durchsetzung branchenüblicher Tarifbedingungen. Begonnen hatte alles mit zwei Streiks in Leipzig und Bad Hersfeld.

Am Mittwoch begann der Tagesstreik um 0:00 Uhr und dauert noch bis zum Ende der Spätschicht an.