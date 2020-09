Streiks in ÖPNV: Auch Leipzig steht still

Sachsen - Am Dienstag, dem 29. September 2020 wird es zu einem bundesweiten Warnstreik der Gewerkschaft ver.di kommen. Auch in Sachsen kündigten die Verantwortlichen Arbeitskampfmaßnahmen zum bundesweiten Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an.