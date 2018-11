Streit im Dresdner Stadtrat: Rot-Grün-Rot verliert Mehrheit

Dresden - Die Dresdner Stadträte Thomas Blümel, Peter Bartels und Christian Bösl sind am Mittwoch überraschend aus der SPD-Fraktion ausgetreten und haben mit Jan Kaboth eine Bürgerfraktion gegründet. Grund sind diverse Konflikte in den vergangenen Monaten. Interviews dazu sehen Sie morgen ab 18 Uhr in der "Drehscheibe Dresden" bei DRESDEN FERNSEHEN.



Der Fraktionsvorstand der SPD-Stadtratsfraktion (Kristin Sturm, Vincent Drews und Dana Frohwieser) erklärt in einer gemeinsamen Pressemiteilung dazu: "Wir bedauern, dass alle drei aus verletzen Eitelkeiten die gemeinsame sozialdemokratische Sacharbeit für Dresden verlassen haben. Die sechs Mitglieder der SPD-Fraktion werden das sozialdemokratische Programm weiter und mit noch mehr Kraft verfolgen."