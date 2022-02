Sachsen- Seit Einführung der Kulturförderabgabe klagen immer wieder Hoteliers gegen die Steuer. So auch in Dresden und Leipzig. Erst kürzlich hat die Hotelgruppe a&o gegen die Tourismustaxe in Leipzig geklagt - und das sogar erfolgreich, ein seltener Erfolg. In diesem Jahr geht die Abgabe daher eventuell sogar vor das Bundesverfassungsgericht.