Streit zwischen SachsenEnergie und Thüga – Stadt übernimmt Bürgschaft

Der Ausgang des Streites ist nun vom Landgericht Dresden abhängig. Dieses lässt jedoch zunächst ein Gutachten erstellen, sodass die Entscheidung noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Deswegen schreitet nun die Stadt Dresden ein und übernimmt die Bürgschaft. Damit ist soll der Thüga AG die rechtmäßige Auszahlung des Geldbetrages versichert werden, unabhängig von der Höhe, und die Anteile sollen im Gegenzug schnell zu der DREWAG zurückkehren. So soll die Fusion zeitnah vollendet werden können, auch wenn der Ausgang des Rechtsstreites noch in weiter Ferne liegt.