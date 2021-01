Strengere Regeln für Kita- und Schulschließungen

Sachsen- Am Donnerstag war Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Sendung „maybrit illner“ zum Thema „Langsames Impfen, schnelles Virus“, per Videoschalte, zu Gast. In der Talkrunde ging es neben der aktuellen Corona-Lage auch um die Impfsituation in Deutschland.

Mit der Eröffnungsfrage nannte Kretschmer auch noch strengere Maßnahmen. Da die Zahlen nicht auf die gewünschte und erhoffte Stufe zurückgegangen sind, solle bereits in der kommenden Woche über strengere Maßnahmen gesprochen werden. Dabei könne sich der Ministerpräsident noch strengere Maßnahmen im Umgang mit Kita- und Schulschließungen, sowie ein generelles Betretungsverbot von Pflegeheimen ohne negativen Schnelltests vorstellen. Durch die Mutation des Virus komme eine neue Bedrohung auf alle zu und deshalb müssen Maßnahmen verschärft werden, so der Ministerpräsident.