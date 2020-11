Striezelmarkt-Eröffnungsgottesdienst wird Ökumenischer Nachtcafé-Gottesdienst

Mit der Absage des Dresdner Striezelmarktes wird der alljährliche Gottesdienst zur Eröffnung des Striezelmarktes unter Beteiligung von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch in diesem Jahr als Ökumenischer Nachtcafé-Gottesdienst am Donnerstag, 26. 11., 15 Uhr, unter dem Motto „Denen geben, die draußen leben“ in der Kreuzkirche Dresden stattfinden.

Superintendent Christian Behr und Dekan Norbert Büchner gestalten Liturgie und Predigt und werden auch das Engagement der Händler und Partner des Striezelmarktes würdigen. Der Kreuzchor Dresden wird singen. Der Gottesdienst wird zudem live über den Facebook-Kanal der Landeshauptstadt Dresden und bei Dresden-Fernsehen übertragen.

„Denen geben, die draußen leben“ am Donnerstag, 26.11.2020, 15.00 Uhr Kreuzkirche Dresden

Kreuzchor Dresden singt, Kulturbürgermeisterin würdigt Nachtcafé-Arbeit

Würdigung der Händler und Partner des Striezelmarktes

„Wir wollten auch für die Kollekte des Striezelmarkt-Eröffnungsgottesdienstes einen Ersatz finden“, so Kreuzkirchenpfarrer Holger Milkau. Diese in Höhe von mehr als 5.000 Euro sei immer den Nachtcafés zu Gute gekommen, um Bedürftigen in der kalten Jahreszeit zu helfen. Dies alles wird nun durch die Pandemie unmöglich. „Die Kälte kommt aber dennoch, die Menschen leiden“, so Milkau. Zudem brauchen die Nachtcafés durch nun dringend benötigte Hygieneartikel noch mehr finanzielle Mittel. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen von Stadtverwaltung, Kreuzchor und Kirche dazu entschlossen, den Gottesdienst ganz der Förderung der Obdachlosen-Nachtcafés zu widmen. Im Anschluss werden mehrere Dresdner Stollen an die Dresdner Wohnungslosen-Nachtcafés gespendet.

Damit die Planung und Durchführung dieser Nachmittagsstunde unter den gegebenen Schutzmaßnahmen risikoarm und reibungslos vonstattengehen kann, gibt es einige Besonderheiten zu beachten: Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich, denn in der Kreuzkirche finden derzeit nur 850 Menschen Platz. Um dennoch den Förderbetrag für die Nachtcafé-Arbeit erzielen, erbittet die Gemeinde bei der Vergabe einer Platzkarte die Entrichtung eines Benefiz-Beitrages in Höhe von 5,- €. Wer mag, kann auch mehr geben. Dieser Betrag wird zur Förderung der Nachtcafé-Arbeit verwendet. Darüber hinaus kann weiter gespendet werden.

Empfänger: Diakonie-Stadtmission Dresden

BIC: GENO DE D1 DKD

IBAN: DE29350601900160160160

Verwendungszweck: Nachtcafé

Zum 25. Mal organisieren christliche Kirchgemeinden der Stadt Dresden über konfessionelle Grenzen hinweg im Winterhalbjahr die „Nachtcafés“, wo wohnungslose Menschen bis Mittwoch, 31. März 2021 eine Ruhemöglichkeit für die Nacht erhalten.

Geöffnet haben:

Montag: Dreikönigskirche (Hintereingang), Hauptstraße 23

Dienstag: Christophoruskirche Dresden-Laubegast, Hermann-Seidel-Str. 3

Mittwoch: derzeit noch vakant

Donnerstag: Ev. Gemeindehaus Loschwitz / Nähe Körnerplatz, Grundstr. 36

Freitag: Ev. Zionskirche / Nähe Nürnberger Ei, Bayreuther Str. 28

Sonnabend: Evangelisch-Methodistische Immanuelkirche in Dresden Cotta, Hühndorfer Str. 22

Sonntag: Ev. Zionskirche / Nähe Nürnberger Ei, Bayreuther Str. 28

www.nachtcafé-dresden.de