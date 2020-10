Striezelmarkt-Fichte steht auf dem Altmarkt

Dresden - Der Baum für den 586. Dresdner Striezelmarkt wurde am Samstag aufgestellt. Das wollten sich einige Interessierte Sachsen unter den Corona-Bedingungen nicht entgehen lassen.

„Der diesjährige Striezelmarkt ist durch die Corona-Pandemie von zahlreichen Veränderungen und auch Unwägbarkeiten geprägt. Aber der Baum bleibt die unumstößliche Konstante unserer städtischen Advents- und Weihnachtstradition“, so Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

Seit gestern ist klar: Der Striezelmarkt kann im November in seiner neu geplanten Form nicht stattfinden. Auf Grund des Infektionsgeschehens und nach den Festlegungen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind ab dem 2. November Veranstaltungen bis Ende November untersagt. Das betrifft auch die anderen, thematischen Weihnachtsmärkte. „Wir verfolgen den Gedanken der Weihnachtsstadt Dresden dennoch weiter und prüfen, welches weihnachtliche Geschehen nach den Festlegungen in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin im Dezember denkbar wäre“, sagt Hilbert.