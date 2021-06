Striezelmarkt hat dieses Jahr länger auf

Dresden - Die Verlängerung des Striezelmarktes auf dem Dresdner Altmarkt in diesem Jahr erfordert eine Neuausschreibung. Bis zum 8. Juli können sich alle interessierten Händler bewerben, das teilte die Stadt Dresden mit. Die Unterlagen dafür stehen ab sofort online bereit. Der Dresdner Striezelmarkt soll in diesem Jahr auf den Zeitraum 22. November bis 24. Dezember ausgedehnt werden, das hatte Stadtrat in seiner Sitzung am 10. Juni beschlossen.