Stromausfall in Dresden – Stadtrat diskutiert Ursache und Folgen

Dresden- Auf Antrag der Fraktion Freie Wähler hat am Donnerstag eine aktuelle Stunde des Stadtrates zum Thema „Blackout – Versorgungssicherheit in Dresden“ stattgefunden. Nicht Freitag, sondern Montag, der 13. im September hatte Dresden gegen Nachmittag mit einem großflächigeren Stromausfall zu kämpfen. Als Gastredner ist der Physiker Prof. Dr. Wulf Bennert eingeladen worden. Er hat im vergangenen Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel "Blackout – Kleines Handbuch zum Umgang mit einer wachsenden Gefahr". In diesem beschreibt er die weitreichenden Folgen eines Stromausfalls. Was im September in Dresden geschah, war noch kein Blackout, so seine einleitenden Worte.