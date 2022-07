Stromausfall in Wilsdruff durch Heißluftballon

Am Donnerstagabend war der Fahrer auf einer Wiese gelandet. Jedoch wehte eine Windböe das Luftfahrzeug in eine Überlandleitung, teilte die Polizei am Freitag mit. Es kam zu einem Stromstoß durch den Ballon in Richtung Erdboden. Der 69-Jährige und die sechs Mitfahrer blieben unverletzt. Der Stromausfall dauerte etwa zwei Stunden an. (mit dpa)