Stromkosten senken – Einkaufsgutschein sichern!

Annaberg-Buchholz – Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG feiern ihren 25. Geburtstag und Sie können kräftig mitfeiern.

Die Stadtwerke Annaberg belohnen alle neuen Vertragsabschlüsse (Strom und Erdgas ab 1.000 kWh) zusätzlich mit einem regionalen Shoppinggutschein.



DAS GARANTIEREN DIE STADTWERKE ANNABERG-BUCHHOLZ:



– alle für 2018 gesetzlich festgelegten Umlagen sind schon eingerechnet

– einen regionalen Shoppinggutschein in Höhe von 30 Euro (ab 1.000 kWh)

– den jährlichen Kundenbonus bis zu 35 Euro in der Online-Bonuswelt der Stadtwerke Annaberg-Buchholz

– Persönliche Beratung durch Ansprechpartner bei einem Kaffee in einer der neun Servicefilialen



Sichern Sie sich einen kostenlosen Tarifcheck.

Lassen Sie sich einfach in Ihrer Servicefiliale vor Ort der Stadtwerke Annaberg-Buchholz beraten: www.swa-b.de/filialen/