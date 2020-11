Studie liefert Maßnahmen für mehr Sicherheit am Leipziger Hauptbahnhof

So solle ein Quartiersmanagement für Sozialarbeiter sowie eine zentrale Notfallstelle und ein Tagesaufenthalt eingerichtet werden. Eine öffentliche Toilette solle außerdem den unangenehmen Urin-Geruch verhindern. Zusätzlich solle eine serviceorientierte Fußstreife von Bezirksbeamten helfen, die Sicherheit zu erhöhen. Außerdem solle ein Gremium eingerichtet werden, was als Runder Tisch für den Hauptbahnhof fungiert und somit Austragungsort für Diskussionen ist. Die Ergebnisse der Studie wurden am Mittwoch bei der 42. Sicherheitskonferenz des Kommunalen Präventionsrates von den Wissenschaftlern vorgestellt.