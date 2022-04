Studie: Sachsen scheuen E-Autos wegen mangelnder Lademöglichkeit

Danach sind in Sachsen 1,4 Prozent aller Autos Elektrofahrzeuge, was deutlich unter dem gesamtdeutschen Wert von 2,4 Prozent liegt. Im Schnitt müssen sich im Freistaat aber nur 14,6 Batteriefahrzeuge einen öffentlichen Ladepunkt teilen, im Bundesschnitt sind es hingegen 23.

Trotzdem geben laut Sudie gut 70 Prozent der Haushalte in Sachsen einen Mangel an öffentlichen Lademöglichkeiten als Hindernis für den eigenen Kauf eines Elektroautos an. Das sind mehr als der Bundesdurchschnitt von 56 Prozent.

(Quelle: dpa)