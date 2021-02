Studie: Tausende Neuinfektionen nach „Querdenken“-Demos

Im Fokus der Studie standen die Kundgebungen am 07. November 2020 in Leipzig und am 18. November in Berlin. Zu den beiden Demonstrationen waren mehrere zehntausend Demonstranten angereist. Um die Orte für die Studie zu bestimmen, nutzen die Autoren Information über das Angebot von Busreisen eines Netzwerks von Busunternehmen. Seit Sommer 2020 hatte sich dieses auf die Beförderung von Demonstranten zu den "Querdenken"-Kundgebungen spezialisiert. Laut dieser Studie stieg die Sieben-Tages-Inzidenz nach den Demonstrationen deutlich stärker in den Landkreisen an, die Städte mit solch einer Busverbindung beinhalten, als in Landkreisen ohne solche Busverbindungen.