Stürmischer Donnerstag in Sachsen – Orkanböen auf dem Fichtelberg

Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, kommt es im Laufe des Tages verbreitet zu Sturmböen, gebietsweise auch zu schweren Sturmböen im Freistaat. Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde werden auf dem Fichtelberg erwartet. In der zweiten Tageshälfte ist zudem vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Am Abend flaut der Wind kurz ab bevor er in der Nacht wieder zunimmt und auch für einen stürmischen Start in den Freitag sorgt. (dpa)