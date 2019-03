Sturmtief Eberhard sorgt für Chaos

Dresden - Von Sonntag bis Montag Morgen ist es zu über 140 sturmbedingten Einsätzen der Feuerwehr gekommen. Auf der Pirnaer Landstraße entwurzelte der Wind eine große Fichte. Sie drohte auf ein Wohnhaus oder die Straße zu stürzen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Die Feuerwehrleute sägten zunächst viele Äste aus dem Baum, um dem Wind die Angriffsfläche zu nehmen. Anschließend sicherte der Kran die Fichte. Der Stamm wurde mit der Kettensäge zersägt und die Fichte hing am Kranhaken. Die Kameraden zersägten den Stamm von unten nach oben. Am Ende konnte das kurze Reststück der Fichte im Grundstück abgelegt werden. Während des fünfstündigen Einsatzes war die Pirnaer Landstraße in Sorbitz gesperrt. Gegen 4.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.