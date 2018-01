Sturmtief erreicht Dresden – Bahnverkehr eingestellt

Dresden - Friederike hat die sächsische Landeshauptstadt erreicht. Das Sturmtief wurde am frühen Donnerstag Nachmittag vom Deutschen Wetterdienst zum Orkan hochgestuft. Selbiger warnt davor, sich an dem Abend nach draußen zu begeben. Umknickende Bäume und umher wehende Äste können lebensgefährlich werden. Weiter westlich wurden bereits Spitzengeschwindigkeiten bis zu 181 km/h in Sachsen-Anhalt gemessen. Dabei zieht Friederike nicht direkt über Sachsen hinweg, allerdings sind nicht der Kern, sondern die südlichen Spitzen der höchste Gefahrenpunkt.