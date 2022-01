Sturmtief „Nadia“ – Feuerwehr zieht gemischte Bilanz

gestürzt waren. Um 14:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie die Stadtteilfeuerwehr Cossebaude auf die Meissner Landstraße alarmiert. Dort war ein Baum in eine Freileitung gestürzt. Die Stromleitung wurde dabei beschädigt, was einen Stromausfall in diesem Bereich zur Folge hatte. Bevor die Einsatzkräfte die Gefahr beseitigen konnten, musste durch einen Mitarbeiter des lokalen Energieversorgers die Spannungsfreiheit hergestellt werden. Bei diesem und allen anderen Einsätzen kamen keinerlei Personen zu Schaden. Um das gestiegene Aufkommen an Notrufen in der Landeshauptstadt Dresden sowie den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz/Ostererzgebirge zu bewältigen, wurden alle im Dienst befindlichen Disponentinnen und Disponenten der IRLS eingesetzt. Gegen 17 Uhr entspannte sich das Einsatzaufkommen in der Stadt Dresden. Zur Beseitigung der Sturmschäden kamen alle Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr sowie die Stadtteilfeuerwehren Cossebaude, Bühlau, Gompitz, Kaitz, Langebrück, Lockwitz, Niedersedlitz und Pillnitz zum Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Dresden