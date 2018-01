Sturmtief Friederike wütet über Chemnitz und Erzgebirgskreis

Deutscher Wetterdienst warnt vor extremen Orkanböen im Erzgebirgskreis in Höhenlagen über 1.000 Metern. Die Warnung gilt zunächst bis 20 Uhr. +++ Folgende Straßen sind aktuell wegen umgestürzter Bäume gesperrt: A4 Abfahrt Limbach-Oberfrohna Richtung Frankfurt, die B95 zwischen Burkhardtsdorf und Gelenau, B176 zwischen Colditz und Ballendorf, Hauptstraße in Großolbersdorf ist dicht; ebenso wie die S200 auf Höhe der Gottfried-Schenker-Straße, B180 zwischen Stollberg und Thalheim, B180 zwischen Oberlungwitz und der A4 Auffahrt HohensteinErnstthal, A72 Richtung Hof zwischen Hartenstein und Zwickau-Ost Stau aufgrund LKW-Unfall, Blankenauer Straße ist stadtauswärts auf Höhe des Thomas Philips +++ Straßenbahn und Citybahn – Fahrbetrieb wegen Sturm eingestellt +++ Fernbahnverkehr bundesweit eingestellt +++ In Mittelsachsen sind rund 14.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom +++ Mitgliederkonferenz der SPD Sachsen zu den Ergebnissen der Sondierungsgespräche, die heute Abend in Chemnitz stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt.