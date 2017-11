Suche nach japanischem Studenten

Leipzig - Die Polizeidirektion Dresden fahndet nach einem japanischen Studenten, der bereits seit Dienstag vermisst wird.

Zuletzt wurde Akinory Y. in seiner Wohnung an der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt gesehen. Die Wohnung hatte der Student am Vormittag verlassen und ist seither verschwunden. Der 27-Jährige wollte laut Polizeiangaben lediglich spazieren gehen.

Akinory Y. hat sein Handy ausgeschaltet. Er leidet an einer psychischen Erkrankung und sei eigengefährdet, so die Meldung der Polizei. In der Vergangenheit habe man ihn einmal in Leipzig aufgegriffen, daher wird auch nach Leipzig ausgeweitet.

Die vermisste Person ist 1,68 Meter groß, 65 Kilogramm schwer und von asiatischer Erscheinung. Er ist athletisch gebaut. Die Haare trägt der Vermisste kurz geschnitten. Er hat Geheimratsecken, einen Kinn- und einen Oberlippenbart. Zudem trägt der 27-Jährige eine Brille. Bekleidet war der Student zu Zeitpunkt der Verschwindens mit einem blauen Parka mit Hoheitsabzeichen am linken Arm, einer dunklen Hose und Wanderschuhen mit langem Schaft.