Super Enduro Riesa 2022

Sachsen- Am vergangenen Wochenende lag in Riesa nicht nur der Frühling in der Luft, sondern auch der Duft von Benzin. Die Veranstaltung Super Enduro fand in der Sachsen Arena statt. Der Engländer Billy Bolt war der Dominator dieser Veranstaltung und sicherte sich mit einer unglaublichen Leistung den Titel Superenduro Weltmeister schon am vorletzten Renntag. Nach zwei Jahren Zwangspause hatten die Veranstalter wieder mal zum Königstreffen der Super Enduro Elite geladen. Dieses Mal nicht wie sonst üblich mit einem Renntag, sondern mit Zweien.