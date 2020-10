Superfoods in heimischer Flora und Fauna

Dresden - Wer jetzt in der kalten Jahreszeit sein Immunsystem mit heimischen Vitaminbomben stärken will, der geht einfach in die Natur und erntet quasi vor der Haustür. In jeder sächsischen Stadt gibt es solche Oasen, in denen Sanddorn, Hagebutten oder andere regionale Früchte wachsen. In Dresden haben wir uns auf einen solchen Spaziergang begeben und so manches essbares Gehölz entdeckt.