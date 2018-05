Supermarkt in Radebeul hat Sachsens beste Obst- und Gemüseauswahl

Bunt, vielfältig und vor allem regional – mit ihrer Obst- und Gemüseabteilung überzeugten REWE-Kaufmann Björn Keyser und sein Team auch in diesem Jahr die Jury des Branchenwettbewerbs Deutscher Frucht Preis. Zum zweiten Mal in Folge holten sie als sächsische Landessieger die Auszeichnung nach Radebeul (Meissner Straße 475). „Der Sieg im Vorjahr und das große Lob unserer Kunden haben uns angespornt, uns auch in diesem Jahr zu bewerben. Wir entwickeln das Angebot stetig weiter, erst im vergangenen Herbst haben wir die Abteilung erneut umgebaut. Vor allem unser breites Sortiment an regionalem Obst und Gemüse kommt nun noch besser zur Geltung“, sagt Marktchef Björn Keyser.