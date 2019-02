Superwahljahr in Leipzig – Stadt sucht nach Wahlhelfern

Leipzig - Im Jahr 2019 stehen in Leipzig vier Wahlen an. Die Stadt benötigt deshalb 5.500 Wahlhelfer. Alle Ehrenamtlichen können sich auf eine Entschädigung zwischen 25 und 50 Euro freuen. Am 31. März macht die Wahl des Jugendparlaments den Anfang. 2019 gibt es 68 neue Wahllokale, die die Auszählung erleichtern sollen.