Dresden - Die Anrufe hat Gerd Kastenmeier nicht gezählt, aber sie haben ihn überzeugt: Ab sofort gibt es Sushi „to go“ im Kastenmeiers. Takamitsu Hanawa – von Stammgästen und Kollegen kurz Taka genannt – steht donnerstags, freitags und samstags in der kleinen Sushi- und Austernbar im Taschenbergpalais und produziert Sushi vom laufenden Meter. Taka stammt aus Japan und ist ein Perfektionist und ein Ruhepol im trubeligen Restaurantbetrieb. Doch zu viel Ruhe ist auch ihm zu viel, und so klingelte er wie viele Stammgäste bei seinem Chef an und fragte, ob er nicht „Sushi to go“ anbieten könnte. Immer donnerstags, freitags und samstags können die asiatischen Köstlichkeiten jeweils von 17 bis 20 Uhr abgeholt werden.