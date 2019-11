Syntainics MBC empfangen den FC Bayern München

Es ist stets das Basketball-Highlight in Leipzig. Das Duell der Syntainics MBC gegen Bayern München in der Quarterback Immobilien Arena. Am kommenden Sonntag werden wieder Tausende Fans versuchen die Sensation möglich werden zu lassen. Denn die Partie steigt für die Weißenfelser in einer schwierigen Phase. Als Tabellenletzter müssen Sie dem Ligaprimus Paroli bieten. Seit kurzem erst steht Björn Harmsen an der Linie beim MBC und auch wenn die erste Partie gegen Gießen knapp verloren ging, lässt der 37-Jährige beim Verein eine regelrechte Aufbruchsstimmung aufkommen. Da kommen die Bayern ja vielleicht sogar ganz recht.

Harmsen lässt also keinen Zweifel an seiner Motivation, diese auf die Mannschaft zu übertragen, wird jetzt die Herausforderung sein. Knapp 5.000 Fans werden wieder in der Halle erwartet und diesen verspricht Harmsen vollen Einsatz.

Das Care for Climate-Game in der Messestadt kommt den Fans des MBC immer einem Feiertag gleich. MBC-Geschäftsführer Martin Geissler weiß um die Bedeutung dieses Spiels

Am Sonntag um 15 Uhr wird es ernst für die Syntainics.