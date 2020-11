Im Rahmen der neuen Sonderausstellung "Tabakrausch an der Elbe - Geschichten zwischen Orient und Okzident" wurde die Maschine, die zuletzt in Spanien war am Montag angeliefert. Doch durch die Corona-Pandemie ist der Zeitpunkt der Eröffnung der Ausstellung noch nicht klar. Nähere Informationen gibt´s auf der Webseite des Stadtmuseum Dresden.