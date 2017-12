TABALUGA und die Zeichen der Zeit im Minikosmos Lichtenstein

Der kleine grüne Drache in der Leichtmetallkuppel fasziniert gleichermaßen große und kleine Besucher. Er nimmt alle mit auf die Suche nach dem Wesen der Zeit, warum sie begrenzt und nicht wiederholbar ist und nur in seinen Träumen ewig dauert.

Auf seiner Reise trifft er sprechende uralte Steine, rasante Eintagsfliegen, seinen Erzfeind – den Schneemann Arktos, die vier Jahreszeiten, den König der Tiere und sogar seine große Liebe Lilly. Hier werden die 230 Quadratmeter "gewölbte Leinwand" zum Familienfilmerlebnis.

Zur mitreißenden Musik von Peter Maffay wird mitgesungen, geklatscht und manchmal auch getanzt.

Dank der Technik SPACEDIVER erscheinen die Bilder in brillanter Qualität unglaublich real in der Kuppel - das ist wie schauen in 3D ohne spezielle Brille. Die drehbaren Stühle sind ständig in Bewegung, wollen doch alle Bereiche des 360-Grad-"Bildschirmes" gesehen werden - man ist wirklich mittendrin im virtuellen Abenteuer statt nur dabei.