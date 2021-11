Tabellenführer SV Radefeld gewinnt gegen Tapfer06 Leipzig

Mit 3:0 konnten sich die Gastgeber gegen die Gäste aus Leipzig durchsetzen. Damit verteidigen sie ihren Platz an der Tabellenspitze der LVZ Post Landesklasse Nord. Auf Platz 16 steht der SV Tapfer 06 Leipzig mit vier Punkten auf der Haben-Seite. Laut Radefeld-Trainer Kai-Uwe Ziegler steckt in der Mannschaft mehr Potenzial. Nächster Prüfstein für die Fußballer aus Radefeld ist der ESV Delitzsch. Im Auswärtsspiel treffen sie am Samstag um 14 Uhr auf die Tabellen-Zehnten. Für den SV Tapfer 06 Leipzig geht es am Sonntag gegen den SV Liebertwolkwitz auf den Rasen.