In knapp zwei Wochen wählt Deutschland den neuen Bundestag. Mit der Veranstaltungsreiche "TACHELES" widmet sich der Dresdner Verein Atticus regelmäßig aktuellen politischen Themen. Am 16. September um 19 Uhr lädt er zum "TACHELES zur Bundestagswahl" in die SLUB. Dabei werden Dresdner Direktkandidaten zu aktuellen und generellen Themen der deutschen Politik diskutieren.

Zur Veranstaltung haben folgende Spitzenpolitiker zugesagt:

Andreas Lämmel – CDU

Katja Kipping – DIE LINKE

Christoph Blödner – FDP

Christian Avenarius – SPD

Thomas Löser – Bündnis 90 / Die Grünen