Tag der Bibliotheken: Stadtbibliothek präsentiert seltene Goethe-Handschriften

Die historischen Dokumente sind Teile einer größeren Sammlung des bedeutenden Goethe-Forschers Friedrich Karl Zarncke. Die Stadt Leipzig kaufte 1893 die Kollektion aus Gemälden, Statuen und Schriften Goethes von dessen Erbe an und ließ sie der Stadtbibliothek zukommen. Während des Bombenangriffs im Dezember '43 wurde jedoch ein Großteil der rund 1.400 Objekte zerstört. Erhaltengeblieben ist nur diese Kiste. Eine wahre Kostbarkeit also, die der Öffentlichkeit nicht enthalten bleiben soll. Natürlich können die Originale nicht einfach so ausgehändigt werden. Die Inhalte der Autografen wurden also digitalisiert, um sie in einem brandneuen Format der Virtualisierung - der Magic Box - zu zeigen. Wie das funktioniert, erklärt die Direktorin der Städtischen Bibliotheken, Susanne Metz.