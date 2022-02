Tag der Europäischen Solidarität unter dem Zeichen der „Russlandkrise“

Sachsen- Der diesjährige Tag der Europäischen Solidarität, der am 19.02. Februar begangen wird, steht dieses Jahr ganz im Zeichen des Konflikts an der ukrainisch-russischen Grenze. Unter dem Slogan „Solidarität mit der Ukraine“ finden auch in Sachsen zahlreiche Kundgebungen statt. So zum Beispiel in Chemnitz von 14.00 Uhr bis 16 Uhr am Roten Turm in der Innenstadt. Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte Außenministerin Annalena Baerbock, dass die Krise in Osteuropa keine „Ukrainekrise“ sondern eine „Russlandkrise“ sei. Außerdem betonte Sie noch ein Mal, dass im Fall einer kriegerischen Eskalation vonseiten Russlands präzedenzlose Sanktionen drohen.