Tag der offenen Hochschultüren am 13. Januar

Am 13. Januar findet traditionell der sachsenweite Tag der offenen Hochschultüren statt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen wie bereits im vergangenen Jahr nur online zu finden. Die sächsischen Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen haben sich neue Konzepte überlegt, damit Studieninteressierte sich auch digital bestens informieren können. Neben Live-Chats mit Studenten und Lehrern, Online-Sprechstunden mit Studienberatern und Online-Lehrveranstaltungen soll es noch viele weitere Angebote geben. Darunter zu finden sind auch virtuelle Campus-Touren, Info-Videos und Einblicke in den Hochschulsport. Am 13. Januar haben Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II schulfrei, um den Tag voll und ganz für die Studienorientierung nutzen zu können.

Mehr Informationen unter: www.pack-dein-studium.de