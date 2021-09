Dresden - Haben Sie schon mal was von der Bahai´i Gemeinde in Dresden gehört? Das ist eine Glaubensgemeinschaft mit noch wenigen Mitgliedern in Dresden. Die Religion ist noch nicht sehr alt. Keine 200 Jahre zählt sie. Was machen die Bahai´is? Welche Lehre vertreten sie? Fragen, die bei den Interkulturellen Tagen in Dresden geklärt werden. Das Interview sehen Sie auch am 21.09. und am 22.09. um 20.30 Uhr im Programm von SACHSEN FERNSEHEN.