Dresden - Am Sonntag öffnet die Semperoper von 11 – 17 Uhr für alle kostenfrei ihre Türen. Im Opernhaus, in Semper Zwei, den Werkstätten, der Notenbibliothek und im Historischen Archiv erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Die Gäste erhalten Einblicke in die Probenarbeit von Oper, Ballett und Staatsopernchor und können an Führungen in die Requisite teilnehmen. Auch ein Gesangswettbewerb, eine Rätsel-Rallye sowie die beliebte Technikshow stehen auf dem Programm.