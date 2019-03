Chemnitz- Er trägt uns durch den Alltag und wird doch immer mehr vernachlässigt – unser Rücken.

Auch in diesem Jahr soll mit dem Tag der Rückengesundheit wieder auf die aktive Prävention von Rückenbeschwerden aufmerksam gemacht werden. So auch in Chemnitz beim Kieser Training. Laut Dr. Frank Horlbeck steige statistisch gesehen die Zahl der an Rückleiden erkrankten Deutschen. Für ihn liegt der Grund dabei oft an den Arbeitstätigkeiten.

Das Erfolgsrezept für einen gesunden Rücken sei dabei jedoch ganz einfach.

Aber auch im Alltag sei für ein nachhaltiges Ergebnis ein rückengerechtes Verhalten zu empfehlen. Dabei können schon kleine Dinge wie gelegentliches Aufstehen oder auch Dehnübungen helfen.

Besonders wichtig sei es auch, mit professioneller Hilfe zu trainieren, um Fehler zu vermeiden und ein langfristig gutes Ergebnis zu erzielen. Doch allem voran steht die Motivation, seinen Rücken zu stärken und zu pflegen.

Wenn auch Sie etwas für Ihre Rückenmuskulatur tun möchten, dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel. Mit etwas Glück können Sie 3 Monate kostenloses Kieser Training „ein starker Rücken“ gewinnen.

Alles was Sie dafür tun müssen, ist die folgende Frage zu beantworten:

Welcher Muskel unseres Körpers ist flächenmäßig der Größte?

Viel Glück!