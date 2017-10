Tag der Vereinten Nationen setzt Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt

Dresden - 70 Gäste aus 38 Ländern setzten am Tag der offenen Tür bei UNU-FLORES ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt am Tag der Vereinten Nationen. Vor fünf Jahren bezog die Universität der Vereinten Nationen ihr Quartier im Dresdner World Trade Center (WTC) und machte Dresden zu einem der wenigen UNO-Standorte in Deutschland. Deshalb wurde das Jubiläum am Tag der Vereinten Nationen, dem 24. Oktober 2017, auch groß gefeiert.

Unter dem Motto „Eine Welt. Wir Gemeinsam. Unsere Zukunft.” lud die Dresdner Zweigstelle der United Nations University, das Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür mit internationalem Flair ein.