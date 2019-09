Tag der Wohnungslosen: Wie hilft man Obdachlosen?

Leipzig - Ein Dach über dem Kopf und Sicherheit in den eigenen vier Wänden - ein Privileg, das viele in Deutschland nicht haben. In Leipzig gibt es ungefähr 300 bis 500 Obdachlose. Um Wohnungslosen zu helfen, raten Experten zum Tag der Wohnungslosen von Spenden in Form von Essen oder Geld allerdings ab.