Talk im Café: „ein Gläschen in Ehren …“

Gefangen in der Spirale - wie Sucht uns verändert



Kurzarbeit, Belastungen durch Homeoffice oder Homeschooling, fehlende Perspektiven insgesamt haben nicht nur den Alkoholkonsum massiv ansteigen lassen. Viele Menschen verbringen noch mehr Zeit vor Bildschirmen. Das birgt ebenso Suchtpotential. Und auch den Konsum von Drogen wie Crystal oder Kokain hat die Pandemie verstärkt. In diesem „Talk im Café“ diskutieren wir unter anderem, welche Folgen das hat und welche Hilfen zum Ausstieg es in Dresden gibt.

Zu Gast:

Dr. Kristin Ferse, Koordinatorin für Suchthilfe & Prävention, Landeshauptstadt Dresden

Marco Richter, Ex-Drogenabhängiger

Dr. Sven Kaanen, Chefarzt der Entzugs-Fachklinik, Weinböhla

PD Dr. med. Maximilian Pilhatsch, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie/Psychotherapie, Elblandklinikum,

Leitung Suchtambulanz Universitätsklinikum Dresden

Moderation:

Mira Körlin und Kristian Kaiser

